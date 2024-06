© Foto: adobe.stock.com



Der Mai endete für die Edelmetalle einigermaßen enttäuschend. Am Freitag gab es bei Gold Silber und Kupfer kräftige Preisrückgänge. Die Rallye scheint zu wackeln.Gold, Silber und Kupfer unter Druck In den Kommentaren "Mit dieser Produzentenaktie auf das Comeback von Gold setzen" und "Kupfer bricht ein, Produzentenaktien auf dem Prüfstand" wurden die aktuellen Entwicklungen bei Gold und Kupfer bereits ausführlich thematisiert und unter fundamentalen Aspekten beleuchtet, sodass wir uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte bei Silber konzentrieren. Und diese sind für sich genommen überaus interessant. Silber vor wichtigen Handelstagen Der untere Chart (6-Monats-Chart) …