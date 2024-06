Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ? Angebotspreis der neuen Aktien: CHF 1'530.- ? Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund CHF 94.7 Millionen Der Verwaltungsrat von Warteck Invest AG hat am 31. Mai 2024 beschlossen, aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft, welches mit Beschluss der 133. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2023 geschaffen wurde, bis zu 61'875 neue, voll einzubezahlende Namenaktien (entspricht 25% der heutigen Aktien) der Warteck Invest AG mit einem Nennwert von je CHF 10.- (die "Angebotsaktien") auszugeben.

Den berechtigten Aktionären wird ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 5. Juni 2024 halten, zugeteilt (die "Bezugsrechte"). Die Ausübung von 4 Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb einer Angebotsaktie gegen Bezahlung des Angebotspreises (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis wurde auf CHF 1'530.- pro Angebotsaktie festgelegt. Unter der Annahme, dass sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, resultiert ein erwarteter Bruttoerlös von rund CHF 94.7 Millionen.

Die Familie Dr. Christoph M. Müller, welche als Ankeraktionärin mit einem Anteil von 32.3% an Warteck Invest beteiligt ist, hat sich, vorbehältlich von gewissen Bedingungen, verpflichtet alle Bezugsrechte auszuüben, die ihr in Bezug auf die von ihr am Stichtag gehaltenen Aktien zugeteilt werden, wobei in jedem Fall die Beteiligungsschwelle von 33?% nicht überschritten werden soll.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline und für die Erweiterung des Immobilienportfolios von Warteck Invest mittels Erwerb von neuen Liegenschaften und Entwicklungsprojekten verwendet werden. Sodann wird der Nettoerlös auch für den Abbau von Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden und die Eigenkapitalbasis weiter stärken.

Warteck Invest wird die Angebotsaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und Aktionären während der Bezugsfrist vom 6. bis zum 17. Juni 2024, 12.00 Uhr MESZ, anbieten. Die Bezugsrechte können an der SIX Swiss Exchange vom 6. bis zum 13. Juni 2024 gehandelt werden. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, werden am oder um den 17. Juni 2024 nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Warteck Invest und der Sole Global Coordinator behalten sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Angebotspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Der erste Handelstag ist am 19. Juni 2024 geplant. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 20. Juni 2024 vorgesehen.

Die Angebotsaktien sind den bestehenden Namensaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Transaktion werden bis zu 309'375 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.- ausgegeben sein. Firmenportrait Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12..2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

