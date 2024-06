Novate Milanese (Mailand - Italien) (ots) -Cugher ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Anlagen und Maschinen für Flachglas spezialisiert.Das Unternehmen war eines der ersten, das den Siebdruckprozess auf Glas automatisierte, und sein innovativer Ansatz, der auf sorgfältigem Zuhören des Kunden basiert, hat jedes Cugher-Projekt im Laufe der Jahre geleitet und dazu geführt, dass es eine führende internationale Rolle als Hersteller hochgradig kundenspezifischer Glastechnologien in verschiedenen Fertigungsbereichen erobert hat.Für Cugher gibt es keine Standardlösung, jedes Projekt erfordert eine genaue Analyse der Besonderheiten des Falls und die gesamte Kompetenz des technisch-kaufmännischen Teams, um die Produktionsanforderungen jedes Kunden vollständig zu erfüllen. Jede Phase des Projekts wird sorgfältig verfolgt und erfordert einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen dem Cugher-Konstruktionsteam und dem Kunden, um integrierte, automatisierte und effiziente Lösungen zu schaffen.Jede Glasart muss gemäß spezifischen Lösungen verwaltet werden, und die Parameter ändern sich entsprechend den Produktionsanforderungen jedes Partners und Sektors. Aus diesem Grund unterscheidet sich jede Anlage oder Maschine von Cugher von den anderen, damit immer das beste Ergebnis erzielt werden kann. Das hohe Anpassungspotenzial des Unternehmens findet sowohl in der mechanischen als auch in der elektrischen Hard- und Software Anwendung.SOLAREngineering und Produktion von Maschinen für die Handhabung von Solarmodulen entlang der Produktionslinie und für den Siebdruck spezieller Substanzen auf der leitfähigen Rückseitenfolie, um die Streuung der Sonnenenergie zu reduzieren und die Effizienz des Moduls zu erhöhen, wodurch Folgendes sichergestellt wird:- Gleichmäßigkeit der aufgebrachten Farbdicke +/- 5-10 % je nach verwendetem Rahmen- Garantie für 98 % perfekter Werkstücke- Rund um die Uhr aktive AnlagePressekontakt:Fordern Sie Ihre Fachberatung an:Tel. +390266207762info@cugher.comCugher (kundenorientierte Anlagen & Maschinen)www.cugher.comGeschäftssitzMailand (Italien)Original-Content von: Cugher Glass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174974/5792131