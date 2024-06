© Foto: Anna Carzana/ © 2024 Advanced Micro Devices, Inc.



AMD schaltet bei der Produktion hochspezialisierter KI-Chips einen Gang hoch und will mit einer neuen Produkt-Generation Platzhirsch Nvidia angreifen. Künftig sollen die Chips jedes Jahr ein Upgrade bekommen.Auf der Computex-Technologiemesse in Taipei hat Advanced Micro Devices (AMD) am Montag seine neuesten KI-Prozessoren vorgestellt und ehrgeizige Pläne für die Entwicklung von KI-Chips in den nächsten zwei Jahren präsentiert. Mit einer neuen von Chips - allen voran der MI325X-Accelerator, der Ende 2024 auf den Markt kommen soll - wollen die US-Amerikaner Konkurrent Nvidia in der lukrativen KI-Halbleiterbranche herauszufordern. Die neuen Chips sollen mehr Arbeitsspeicher und einen …