aPriori Technologies hat heute seine Unterstützung als Goldsponsor für das KA-Raceing Team bekannt gegeben. Das KA-RaceIng Team ist eine von Studenten geführte Organisation, die sich mit der Entwicklung, dem Bau und der Teilnahme an weltweiten Motorsportveranstaltungen beschäftigt. Das am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angesiedelte KA-RaceIng Team ermöglicht es Studenten, praktische Erfahrungen im gesamten Automobilentwicklungsprozess zu sammeln.

Ein Modell eines KA-Rennwagens mit aPriori-Sponsorenlogo.

KA-RaceIing setzt in dieser Saison drei Teams ein, die wie eigenständige Unternehmen agieren und für alle Bereiche der Konstruktion, Produktion und Wartung verantwortlich sind. Das KA-RaceIng-Programm bietet den Studenten auch Einblicke von Fachleuten aus der Industrie, um ihr praktisches Lernen zu ergänzen. Die Teams werden voraussichtlich an Formula Student-Rennen in Österreich, Ungarn und Deutschland am Hockenheimring teilnehmen.

"Wir sind stolz darauf, das KA-RaceIng Team und die zukünftigen technischen Führungskräfte der Gruppe zu unterstützen", sagte Scott Adams, Senior Vice President of International Sales, aPriori. "Das KA-RaceIng Team spiegelt den Fokus des Karlsruher Instituts für Technologie auf bahnbrechende Fortschritte wider, die auch reale Anforderungen in Bezug auf Kosten, Nachhaltigkeit, Markteinführung und mehr berücksichtigen. Wir freuen uns darauf, unser Know-How bei der Optimierung von Automobilprodukten im Hinblick auf Leistung, Rentabilität und andere wichtige Geschäftsziele mit den KA-RaceIng-Studierenden zu teilen."

Das Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT ist eine der größten Wissenschaftseinrichtungen in Europa und Deutschlands einzige Exzellenz-Universität mit einem nationalen Großforschungsbereich. Ziel der Universität ist es, durch zukunftsweisende Forschung in den Bereichen Energie, Information und Mobilität zur Bewältigung globaler Herausforderungen beizutragen.

Über aPriori

aPriori bietet eine einzigartige, durchgängige digitale Zwillingslösung an, die es Herstellern ermöglicht, neue Potenziale für Innovation, Wachstum, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit in der Herstellungs- und Designphasen schnell zu erkennen und zu nutzen. Mit aPriori erreichen Kunden einen ROI von ca. 600% innerhalb von drei Jahren und eine Amortisation innerhalb von sechs Monaten nach Einführung unserer Software-Plattform. Die Unternehmen nutzen unsere Erkenntnisse aus der automatisierten Fertigung, um die Produktkosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte zu reduzieren. aPriori fördert auch die Investitionen der Hersteller in digitale Prozesse, um den Geschäftswert in großem Umfang zu steigern, die Flexibilität zu erhöhen und das Risiko zu minimieren. Um mehr über die Cloud- und On-Premise-Lösungen von aPriori zu erfahren, besuchen Sie www.apriori.com I de.apriori.com

