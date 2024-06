Die Birkenstock-Aktie (WKN: A3EXD1) schoss in den letzten fünf Handelstagen um gut +20% in die Höhe und beendete die Woche auf einem neuen Allzeithoch. Laufen die Geschäfte des Sandalenherstellers so blendend und kann die Kursrallye noch weitergehen? Starke Zahlen und Prognosen Die Zahlen für das am 31. März beendete zweite Geschäftsquartal von Birkenstock kamen sehr gut an der Börse an. Zu Recht, denn der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...