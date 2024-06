Im DAX (WKN: 846900) haben die Korrekturen in der vergangenen Woche zugenommen. Unter dem Strich beliefen sich die Abgaben auf über 200 Punkte, das größte deutsche Börsenbarometer schloss -1,11% tiefer mit 18.487 Punkten. Am besten schnitten die Papiere von Porsche SE und Symrise ab, SAP und Sartorius fielen deutlich zurück. Was können Anleger in der kommenden Woche erwarten? Zu Beginn der Woche konnte der DAX noch etwas zulegen, während die Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...