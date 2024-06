The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.06.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.06.2024



ISIN Name

CA11222U2011 BROMPTON ENERGY SPL. PFD

CH0417086060 WESTPAC BKG 18/24 MTN

US075887BV02 BECTON,DICKINS. 2024

USP13296AL53 BANCO INBURSA 14/24 REGS

FR001400Q9B4 ALSTOM S.A. INH. ANR.

