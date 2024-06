Wird die EZB in dieser Woche tatsächlich die Zinsen senken? Kaum eine Branche beschäftigt diese Frage so sehr wie die deutschen Immobilienkonzerne. Auch die Aktien von Vonovia und Co hängen seit Monaten am Tropf der Zinsaussichten. Am Donnerstag wird zumindest für die Eurozone mehr Klarheit herrschen.Der Blick der Märkte richtet sich in dieser Woche wieder stark auf die EZB. Wird sie am Donnerstag wirklich die Zinsen senken oder warten die Währungshüter doch noch einmal ab? Die Mehrheit der Marktbeobachter ...

