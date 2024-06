Der E-Commerce-Spezialist The Platform Group (TPG) gibt kräftig Gas: Mit der OEGE Group wurde eine weitere B2B-Plattform akquiriert. Der Mehrwert: Über die universell einsetzbare Software von TPG können die angebundenen Händler ihre Produkte in mehr als 50 Kanälen einstellen. Content, Pricing, Lieferung und Verzollung über nimmt die Mutter TPG, was neben der Vertriebspower Synergien schafft. Wenngleich die Aktie schon angesprungen ist, erscheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...