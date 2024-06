Unterföhring (ots) -3. Juni 2024. Das "Schlag den Star" der ersten Male: Zum ersten Mal springt der Ersatzkandidat während der Show ein. Zum ersten Mal moderiert Matthias Opdenhövel an einem Sonntag SchlagdenStar. Zum ersten Mal spielt Ruth Moschner als Gastmoderatorin mit den Gegnern "Blamieren oder kassieren". Zum ersten Mal treffen in der Show drei Europameister aufeinander. Nach dem Mehmet Scholl verletzungsbedingt nach Spiel 3 aussetzen muss, springt Thomas Helmer für ihn ein. Markus Babbel kann er aber knapp nicht schlagen. Der ran-Experte gewinnt "Schlag den Star" nach 14 Spielen mit 62:43 Punkten.Stark: Insgesamt verfolgen 4,41 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen 12,4 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).Markus Babbel: "Es war ein großer Spaß. Ich war ein bisschen überrascht von der Intensität. Es war echt anstrengend. Das möchte man vor dem Fernseher gar nicht so glauben. Aber es zwickt dann irgendwann, auch beim Tennis. Doch aufgeben war keine Option. Und Gott sei Dank hatte ich dann das Quäntchen Glück, dass dann Spiele kamen, die mein linkes Bein nicht gefordert haben. Ich freue mich, in dieser Runde mit Mehmet, Thomas Helmer und mit dem Opdi zusammen - das hat richtig Spaß gemacht!"Thomas Helmer: "Es hat Spaß gemacht. Ich bin ins kalte Wasser geworfen worden - aber das ist manchmal ganz gut. Es war sehr ausgeglichen, jeder hat mal ein Spiel gewonnen. Ich gratuliere Markus ganz herzlich, hat er super gemacht!"Am Samstag, 13. Juli, treten die Ehepaare Annemarie und Wayne Carpendale gegen Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei "Schlag den Star" live gegeneinander an.Mehmet Scholl/Thomas Helmer gegen Markus Babbel - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Fahrrad-BumpingDie beiden Gegner sitzen auf einem gesicherten Fahrrad. Wer in 30 Sekunden durch Hochziehen dies Vorderrads öfter den Kontaktpunkt trifft, gewinnt. Markus Babbel führt souverän. Es steht 1:0 für den ran-Experten.Spiel 2 - Fußball-TunnelMit einem Korb auf dem Rücken kicken Mehmet und Markus einen Ball durch eine Halfpipe und fangen ihn mit dem Korb. Auch dieses Spiel geht an Babbel. Er führt mit 3:0.Spiel 3 - MaskottchenMatthias Opdenhövel zeigt den Gegnern Fußball-Maskottchen. Markus und Mehmet sollen den Namen des Maskottchens nennen. Beide Fußballer bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm. Am Ende gewinnt aber auch dieses Spiel Babbel, er baut seine Führung auf 6:0 aus.Erstmalig bei "Schlag den Star": Mehmet Scholl setzt verletzungsbedingt aus. Den Europameister von 1996 ersetzt ein Europameister von 1996. Thomas Helmer springt für Scholl ein.Spiel 4 - Hot RodsIn Hot Rods, heckangetriebenen Fahrzeugen auf der Basis eines Karts, fahren Markus und Thomas abwechselnd durch einen Parcours. Die schnellere Rundenzeit entscheidet. Markus Babbel ist in Fahrt. 10:0 für ihn.Spiel 5 - Baseball WippeDie Spieler treten mit einer Wippe einen Baseball hoch. Den schlagen sie mit einem Baseballschläger durchs Zielfenster. Hier kann Thomas seine ersten Punkte holen. Er verkürzt auf 10:5 für Markus Babbel.Spiel 6 - Die erste ZeileMatthias liest erste Songzeilen vor. Wer nennt den Songtitel korrekt? Entgegen den eigenen Zweifeln gewinnt Thomas Helmer das zweite Spiel in Folge und geht in Führung: 11:10 für den Einspringer.Spiel 7 - MagnetketteWer kann am Spieltisch Magnetkügelchen zwischen zwei Polen zu einer geraden Kette zusammenlegen? Nachdem beide Ketten anfangs zu kurz sind, legen die Fußballer mit Fingerfertigkeit los. Hier kann Markus Babbel das Spiel drehen, er gewinnt Spiel 7 und geht mit 17:11 in Führung.Spiel 8 - Pylonen Tic Tac ToeAuf ein 3x3-Spielfeld sollen Markus und Thomas drei Verkehrshütchen ihrer Farbe in eine Reihe bringen: längs, quer oder diagonal. Das Besondere: Die Verkehrshütchen haben unterschiedliche Größen und kleinere Pylonen können mit größeren verdeckt werden. Babbel entwickelt die bessere Strategie. Er baut auf 25:11 aus.Spiel 9 - PickleballDie Fußballer versuchen sich in einer der angesagtesten Sportarten. Das tennis-artige Spiel liegt beiden. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen macht Markus Oberschenkel zu. Er muss das Spiel verloren geben. Damit verkürzt Helmer auf 25:20 für Babbel.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenNatürlich wieder das rote Sakko, natürlich wieder der Spiele-Klassiker, natürlich wieder gute Fragen. Gestellt werden sie heute von Gastmoderatorin Ruth Moschner. Thomas Helmer sichert sich das Spiel und geht wieder in Führung. Es steht 30:25 für ihn.Spiel 11 - Auto-SpringenMit einem ferngesteuerten Auto fahren die Gegner über eine Rampe, so dass das Auto durch einen Ring fliegt. Es gewinnt, wem das häufiger gelingt. Markus zeigt sich wieder erfolgreicher mit vier Rädern. Er dreht das Spiel nochmal und geht mit 36:30 in Führung.Spiel 12 - Zick-Zack"Ein Spiel für ganz ruhige Hände", kündigt Matthias an. Über ein schlangenförmiges Brett rollen Markus Babbel und Thomas Helmer eine Holzkugel. Je weiter die Kugel kommt, desto mehr Punkte erhält der Spieler. Es soll eine vorgegebene Punktzahl mit möglichst wenigen Versuchen errollt werden. Auch dieses Spiel geht an Markus. Der ran-Experte führt mit 48:30.Spiel 13 - Länder schiebenMatchball-Spiel für Markus Babbel: Auf einer Weltkarte sind drei Länder vorgegeben. Matthias nennt den beiden Fußballern ein anderes Land, das sie möglichst genau auf der Karte platzieren sollen. Wer hat in Erdkunde besser aufgepasst? Thomas Helmer wehrt den Matchball ab. Es steht 48:43 für Markus Babbel.Spiel 14 - Der StrohhalmZweites Matchball-Spiel für Markus Babbel. Es sieht so einfach aus: Thomas und Markus sollen einen Strohhalm aus einer vorgegebenen Höhe in einen Flaschenhals fallen lassen. Beide sind nah dran, doch Babbel gelingt es als erstem. Er gewinnt das Spiel und "Schlag den Star" mit 62:43 Punkten.Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 02.06.2024 (vorläufig gewichtet: 03.06.2024)