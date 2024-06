FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind aus New York ist der Dax am Montag mit Kursgewinnen in den Juni gestartet. Der Leitindex Dax zog im frühen Handel um 0,97 Prozent auf 18 678,02 Punkte an. Dem folgte auch der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten um 0,98 Prozent auf 26 977,63 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone legte etwas mehr als ein Prozent zu.

Für gute Vorgaben sorgt am Montag vor allem die späte Erholung an der Wall Street. Nachdem Sorgen um die Profitabilität im Geschäft mit dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) dort den S&P 500 am Freitag zunächst auf ein Dreiwochentief gedrückt hatten, konnte der marktbreite Index noch klar im Plus schließen. Auch die Nasdaq-Indizes holten zwischenzeitlich massive Verluste zum Ende hin auf.

Geprägt wird die Woche im Dax wohl von der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Experten gehen davon aus, dass die Notenbank nach ihrem Kampf gegen die hohe Teuerung mit Zinserhöhungen seit Mitte 2022 nun erstmals senken wird. Einige Börsianer hatten sich zuletzt jedoch wieder Sorgen um die Zinswende in Europa und den USA gemacht, was auch die Dax-Rally ausbremste./tih/stk

