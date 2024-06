Elmshorn (ots) -



Zum 1. Juni hat Kim Jürs (41) die Leitung IT der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe übernommen. Der 41-Jährige folgt auf Dr. Torsten Franz, der das Unternehmen verlassen hat. In seiner neuen Position verantwortet Kim Jürs den gesamten IT-Bereich des Fachhändlers für Tiernahrung und -zubehör mit den Schwerpunkten digitale Transformation, Business Intelligence, IT-Governance und IT-Security. Der IT-Experte verfügt über langjährige Expertise in der Führung und Entwicklung von IT-Bereichen. Wichtige Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren führende Positionen beim IT-Berater und -Dienstleister Texlo I.T. Solutions GmbH, dem Großhändler für Bike, Sport, E-Mobilität und Elektronik GROFA Actionsports GmbH sowie beim Fahrradhändler B.O.C. Bike & Outdoor Company GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns, mit Kim Jürs einen erfahrenen IT-Profi an Bord geholt zu haben, der die umfassende Weiterentwicklung unserer gesamten Prozesslandschaft weiter vorantreiben wird", kommentiert Geschäftsführer Kurt Bisping den Neuzugang im Führungsteam.



