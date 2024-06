XRP bald über $0,65? Diese Anzeichen könnten den Durchbruch bringen!

Ripple, sorgt aktuell wieder für Aufregung auf dem Kryptomarkt. Der Preis bewegt sich derzeit in einem engen, kritischen Bereich, und ein Durchbruch könnte eine deutliche Trendwende signalisieren.

Ein genauer Blick auf den Tageschart zeigt, dass Ripples Preis in einem wichtigen Bereich gefangen ist, der durch einen Widerstand bei $0,55 und eine Unterstützung bei $0,47 definiert wird.

Ripple Chart auf tagesbasis, Quelle: www.tradingview.com

Diese Seitwärtsbewegung erinnert an die Zeit von August bis November 2023, als Ripple plötzlich einen Aufschwung erlebte und den Widerstand bei $0,73 erreichte, dabei die 100- und 200-Tage-Durchschnittslinien überwand.

Im Moment zeigt XRP ein ähnliches Muster und steht vor einer großen Widerstandszone, die das obere Ende der Spanne und den 200-Tage-Durchschnitt einschließt.

Gelingt den Käufern der Durchbruch, könnte dies einen anhaltenden Aufwärtstrend einleiten. Angesichts des aktuellen Angebots und des fehlenden starken Kaufdrucks ist jedoch kurzfristig eher mit einer Zurückweisung zu rechnen.

Kurzfristige Betrachtung

Auf dem 4-Stunden-Chart sieht man, dass Ripple momentan kaum Volatilität und Aktivität zeigt. Die Preisbewegung ist ziemlich eingeschlafen, das Handelsvolumen mit 800 Millionen deutlich hinter dem erwarteten. Der Preis steckt in einer engen Spanne fest, begrenzt vom 0,5 Fibonacci-Level bei $0,5310 und der unteren Grenze des aufsteigenden Dreicks bei $0,51.

Wenn Ripple unter die untere Trendlinie fällt, könnte es zu einem bärischen Rücksetzer auf die Unterstützung bei $0,48 kommen. Schaffen es die Käufer hingegen, das 0,5 Fibonacci-Level zu knacken, ist das nächste Ziel kurzfristig das 0,618 Fibonacci-Level bei $0,5574. Ripple steht also an einer entscheidenden Schwelle - ein Ausbruch aus dieser Spanne wird die nächste Richtung vorgeben.

XRP Volatilität im ersten Quartal, Quelle: https://ripple.com/insights/q1-2024-xrp-markets-report/

Fragwürdige Spende während Gerichtsurteil ausständig ist

Ripple hat 25 Millionen Dollar an das Fairshake Super PAC gespendet und sich damit einer branchenweiten Initiative angeschlossen, die sich für pro-krypto Politiken und Politiker einsetzt. Diese Entscheidung kommt, während Ripple weiterhin im Rechtsstreit mit Regulierungsbehörden wie der SEC steht. Durch die Klage der SEC hat das Unternehmen eine proaktive Haltung eingenommen, um für faire und ausgewogene Regulierung in der Branche zu kämpfen.

In einer Pressemitteilung erklärte Ripple, dass die Strategie der SEC, die Kryptowährungsbranche durch Durchsetzung zu regulieren, ineffektiv sei. Während der Kongress an umfassenden Gesetzen arbeitet, um die Zukunft amerikanischer Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, hinken die USA anderen Ländern hinterher, die die Technologie bereits angenommen haben.

Ripple betont die Bedeutung der Wahlen 2024 für die Branche, da sie über Kandidaten entscheiden, die entweder technologische Innovation unterstützen oder behindern. CEO Brad Garlinghouse betonte, dass Ripple und die Branche nicht schweigen dürfen, wenn unelektrische Regulierer versuchen, den Fortschritt zu behindern. Diese jüngste Spende folgt einer früheren Spende von 20 Millionen Dollar an Fairshake, was eine deutliche Zunahme der politischen Aktivitäten von Ripple zeigt.

Immerhin rechnen viele im heurigen Jahr mit einem Bullrun im Kryptosektor, während im November die US-Präsidentschaftswahlen anstehen. Andere Kryptowährungen zeigen hier schon starke Performance, während XRP noch hinterherhinkt. Dogeverse ist beispielsweise ein Multi-Chain-Token, der diese Woche launcht und mit seinem innovativen Ansatz viele Investoren begeistert hat. In wenigen Stunden wird sein Presale enden, der Launch des Tokens ist für Mitte der Woche geplant.

Hier zum Presale von Dogeverse eher der Token am Mittwoch launcht

Dogeverse sorgt derzeit für Furore. Mit einem innovativen Ansatz, der den Token über mehrere Blockchains hinweg operieren lässt, begeistert Dogeverse die Investoren. Nutzer können ihre DOGEVERSE-Tokens problemlos zwischen Netzwerken wie Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche und Base verschieben, und können damit auch beim Kauf ihre eigene und bevorzugte Wallet verwenden. Diese Multichain-Funktionalität bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und könnte das Potenzial des Tokens erheblich steigern??.

Die Dogeverse-Community ist bereits in Hochstimmung. Der Token bietet nicht nur Spaß und Memes, sondern auch handfeste Vorteile wie Staking mit jährlichen Erträgen von 39%. Mit geplanten Listings auf verschiedenen dezentralen und zentralen Börsen verspricht Dogeverse, eine der spannendsten neuen Kryptowährungen des Jahres zu werden??.

Der Presale endet in wenigen Stunden, und der offizielle Launch des Tokens ist für Mittwoch um 12:00 Uhr angesetzt. Investoren haben also nur noch eine kurze Zeit, um DOGEVERSE zum Presale-Preis zu erwerben, bevor er auf den offenen Markt kommt?.

Hier zu den letzten Presale Token von Dogeverse oder am Mittwoch auf den dezentralen Börse handeln.

