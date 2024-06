EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Auftragswert beträgt mehr als 20 Mio.€

Auslieferungen schwerpunktmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwartet Werdohl, 3. Juni 2024. Vossloh hat seine hervorragende Marktposition in China weiter gefestigt. Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. wurde erneut damit beauftragt, Schienenbefestigungssysteme für einen Streckenabschnitt einer im Bau befindlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke in China zu liefern. Die Strecke wird die Millionenmetropole Jinan, Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong, mit der rund 120 Kilometer nordöstlich gelegenen Großstadt Binzhou verbinden. Dazwischen liegen vier weitere Stationen, die neu gebaut werden, darunter auch die des internationalen Flughafens Jinan Yaoqiang. Der Auftrag hat ein Umsatzvolumen von umgerechnet mehr als 20 Mio.€. Die Auslieferungen der Schienenbefestigungssysteme sollen hauptsächlich im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen. "Dieser neuerliche Auftragsgewinn verdeutlicht, wie groß das Vertrauen der chinesischen Marktteilnehmer in unsere Produkte ist. Seit nunmehr 18 Jahren sind wir in China mit einer Niederlassung einschließlich eigener Fertigung vertreten und haben uns einen exzellenten Ruf erarbeitet", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG und ergänzt: "Wir sind stolz, erneut einen wichtigen Beitrag zum Aufbau des größten und modernsten Hochgeschwindigkeitsnetzes der Welt zu leisten und dort die umweltfreundliche Mobilität zu fördern." Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst aktuell etwas mehr als 43.000 Kilometer und soll planungsgemäß bis zum Jahr 2035 auf über 70.000 Kilometer ausgebaut werden. Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan hat rund 130 Mitarbeitende und gehört zu den führenden Lieferanten von Schienenbefestigungssystemen vor Ort, insbesondere für die hoch anspruchsvolle Anwendung auf Hochgeschwindigkeitsstrecken. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.



