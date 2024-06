Zürich (ots) -Ab Dienstag, dem 4. Juni 2024, versammeln die Powertage die Akteure der Schweizer Strom- und Energiewirtschaft in der Messe Zürich und feiern ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung bringt rund 150 Ausstellende zusammen und bietet eine Plattform für den Austausch über aktuelle Herausforderungen und Innovationen. Highlight ist das Fachforum mit Keynotes, Podiumsdiskussionen und Vorzeigeprojekten. Das Leitthema: der Umbau zu einem nachhaltigen Energiesystem.Die Powertage vereinen alle zwei Jahre Experten, Entscheidungsträgerinnen, Fachpersonen und innovative Unternehmen der Schweizer Strom- und Energiewirtschaft. Zusammen mit dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), mit Electrosuisse, dem Bundesamt für Energie (BFE) und dem swissmig fördern die Powertage den Dialog über aktuelle, komplexe Fragestellungen und den Wissensaustausch.Fokus auf entscheidende BranchenthemenDie zehnte Ausgabe des Treffpunktes für die Schweizer Stromwirtschaft findet vom 4. bis 6. Juni 2024 in der Messe Zürich statt - genau in der Woche, in der in der Schweiz über das neue Stromgesetz abgestimmt wird, das die Weichen für eine erfolgreiche Transformation des Energiesystems stellen soll. Unter dem Leitthema "Umbau zu einem nachhaltigen Energiesystem" werden in drei Fachforen sowie in der Ausstellung entscheidende Themen beleuchtet: erneuerbare Stromversorgung, Versorgungssicherheit Schweiz, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sowie Kompetenzenwandel - alles Querschnittsthemen für Wirtschaft und Gesellschaft.Highlights im Fachforum der PowertageDas Powertage-Fachforum, organisiert unter dem Patronat des VSE, startet am 4. Juni 2024 mit einem Fokus auf die politischen Weichenstellungen und Rahmenbedingungen des Energiewandels. Konrad Zöschg, Head of Technology bei Swissgrid, eröffnet das Forum mit seiner Keynote "Innovation & Digitalisierung im Übertragungsnetz", in der er konkrete Beispiele für eine innovative und digitalisierte Weiterentwicklung des Netzes präsentiert. Anschliessend diskutieren BFE-Direktor Benoît Revaz, der Generalsekretär der EnDK Jan Flückiger, VSE-Direktor Michael Frank und Konrad Zöschg über die nötigen Weichenstellungen für den Fortschritt der Energiewende.Am zweiten Tag, unter dem Patronat von Electrosuisse, stehen technologische Kernelemente im Mittelpunkt. Rudolf Meier, Präsident CIGRE CH, Geschäftsführer EnerTrans und Geschäftsbereichsleiter EVT bei Bouygues Energies & Services, gibt einen Überblick zur CIGRE.org und zeigt mit praktischen Beispielen, wie man die Wissensmanagement-Plattform für die Schaffung und den Austausch von Fachwissen über Energiesysteme effizient nutzt. Es folgen Vorträge zu wichtigen Trends wie Künstliche Intelligenz, Cyber Security, Elektromobilitätsintegration und Leistungselektronik in Stromnetzen.Der letzte Tag, Donnerstag, 6. Juni 2024, widmet sich der Transformation und Kollaboration. Transformationsforscher Jörg Metelmann betont in seiner Keynote "The Power of Imagineering - Eine Anleitung zur Gestaltung der Zukunft", dass echter Wandel neben Wissen und Können auch eine gesellschaftliche Mitnahme erfordert. Im Anschluss werden Franziska Barmettler (Zürcher Kantonsrätin und Leiterin Nachhaltigkeit bei IKEA Schweiz), Alexander Keberle (Geschäftsleitungsmitglied und Verantwortlicher für das Energie-Dossier bei economiesuisse) und Alena Weibel (Head of Corporate Communications bei Axpo) auf dem Podium Platz nehmen und die Herausforderungen der Energiewende, die Learnings der letzten Jahre und zukünftige Wege diskutieren.Führende Anbieter unter einem DachIn der Powertage-Ausstellung präsentieren sich rund 150 führende Anbieter der Branche und stellen ihre Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus diversen Bereichen der Stromwirtschaft vor. Spannende Impulse setzen auch Energie-Startups, die ihre Innovationen im xplor Startup Village zeigen. Ergänzt wird die klassische Ausstellung durch den Speakers Corner, in dem sich Start-ups am Nachmittag mit Innovation Pitches messen und etablierte Unternehmen ihre Lösungen und Produkte präsentieren.Das vollständige Programm der Powertage 2024 ist auf www.powertage.ch im Menüpunkt "Programm" publiziert. Tickets für die Powertage können unter www.powertage.ch/de/tickets erworben werden.Powertage 2024 - Treffpunkt der Schweizer StromwirtschaftDauer, Öffnungszeiten: 4. bis 6. Juni 2024, Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 17 UhrAlle Informationen: www.powertage.chVeranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG, Powertage, CH-4005 BaselMCH GroupDie MCH Group mit Sitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk und einem internationalen Angebot von Erlebnismarketing-Lösungen. Der Geschäftsbereich Exhibitions & Events veranstaltet jährlich rund 170 Gastveranstaltungen und organisiert 25 eigene Events und Messen in der Schweiz, darunter national führende Plattformen wie die Powertage, die Swissbau, die Igeho und die Giardina. Zudem betreibt die MCH mit der Messe Basel, dem Congress Center Basel und der Messe Zürich die flächenmässig grössten multifunktionalen Eventinfrastrukturen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 festangestellte Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA.