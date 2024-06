Wil (ots) -Als fortschrittlicher Arbeitgeber hat Camion Transport AG einen hohen Qualitätsanspruch. Ein nachhaltiges Personalmanagement ist mitentscheidend für den langfristigen Unternehmenserfolg. Und gesunde Mitarbeitende sind essenziell für ein gesundes Unternehmen. Seit kurzem trägt das Familienunternehmen sein Engagement "on top" auf wirksamen Botschaftsträger nach aussen: Das Label "Friendly Work Space" ist auf mehreren Tafeln am Heck der Lastwagen auf den Schweizer Strassen zu sehen.Die Hecktafeln mit der Botschaft "Wir sind ein Friendly Work Space Unternehmen" fahren seit kurzem durch die Schweiz. Pluspunkt: Camion Transport (CT) positioniert sich perfekt sichtbar als verantwortungsvolles Unternehmen, als verantwortungsvoller Arbeitgeber. "Unsere Fahrzeuge sind täglich unterwegs, von belebten Strassen in der City bis hin zu abgelegenen Landstrassen, und ziehen dabei die Blicke auf sich", erklärt Monika Friedl, Leiterin betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) & Care Management bei CT. Es ist eine Win-Win-Situation, zum einen für das Unternehmen, wie auch für die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, die mit gesetzlichem Auftrag das BGM in der Schweiz und Liechtenstein fördert. Thomas Brändli, Projektleiter Kommunikation BGM bestätigt: "Die Hecktafeln sind eine super Plattform, um dem Label mehr Sichtbarkeit zu geben. Die Zusammenarbeit mit CT war von Anfang an sehr partnerschaftlich. Wir hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und wir mit CT noch viele weitere Kooperationen umsetzen können." Das Label unterstützt zudem das Employer Branding beim Logistikspezialisten positiv und ist ein Alleinstellungsmerkmal in der doch teils rauen Branche.CT gilt als fortschrittlichste Arbeitgeberin der Schweizer Transport- und Logistikunternehmen und bietet sichere Arbeitsplätze in einem gesunden familiären Umfeld. Josef Jäger, Direktor CT verdeutlicht: "Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig, dafür tun wir viel. Das Label ist ein Beweis, unterstreicht unser Gedankengut und transportiert es an unsere Mitarbeitenden. Und dies ist neu auch als Blickfang auf den Strassen bei unserer täglichen Arbeit sichtbar." Das Qualitätssiegel sei in einigen Branchen gut etabliert, in der Transport- und Logistikbranche aktuell noch nicht so häufig vertreten. Friedl ergänzt: "Frontlinern, wie dem Fahrpersonal, ist es zu wenig bekannt. Das betriebliche Gesundheitsmanagement bei CT entwickelt sich stetig weiter, was mich sehr freut. Unser Engagement soll noch sichtbarer werden. Das erreichen wir mit der Hecktafel-Kampagne, für unsere Zielgruppe der richtige Botschaftsträger, um aufzufallen."In VorreiterrolleCT trägt seit 2015 das Label "Friendly Work Space", nach wie vor als einziger Betrieb im reinen Gütertransport. Lange vor der Auszeichnung war der Fokus auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden bereits ein zentrales Thema im "daily Business". Gesundheitsförderung Schweiz hat mit dem Label CT dabei unterstützt, die Aktivitäten zu strukturieren und zu ordnen. Als Vorreiter hilft CT bei einem Pilot-Assessment mit, das Label weiterzuentwickeln. In den letzten drei Jahren hat sich im betrieblichen Gesundheitsmanagement einiges getan. Daher hat CT hinreichende Verbesserungen vorzuweisen und ist für jegliche Prüfmethoden offen. Zwei Rezertifizierungen fanden bereits statt, am 26. September 2024 erfolgt die dritte am Firmenhauptsitz in Wil. Die Gesundheit der Mitarbeitenden steht beim täglichen Wirken im Zentrum. Das zeichnet das Transport- und Logistikunternehmen aus.Camion Transport AG gehört zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen der Schweiz. An den 15 Standorten werden pro Tag durchschnittlich 7500 Sendungen und Logistikaufträge bearbeitet. Das Wiler Familienunternehmen beschäftigt 1500 Mitarbeitende und betreibt eine Flotte von 610 Fahrzeugen. Herzstück der Transportorganisation ist das duale Transportsystem Schiene/Strasse. "Eco Balance by Camion Transport" steht für das eigene Nachhaltigkeitsprogramm. www.camiontransport.chLabel "Friendly Work Space" ® - Das Label Friendly Work Space zeichnet Unternehmen und Organisationen für ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) aus. Mit dem Label beweisen Organisationen ihr systematisches Engagement für gute Arbeitsbedingungen und gesunde Mitarbeitende. Aktuell sind 108 Organisationen mit über 225'000 Mitarbeitenden in der Schweiz und Liechtenstein mit dem Label "Friendly Work Space" ausgezeichnet. www.friendlyworkspace.chPressekontakt:CAMION TRANSPORT AGClaudia Kofler, Leiterin Marketing & KommunikationTel. 071 929 24 08 / claudia.kofler@camiontransport.chCAMION TRANSPORT AGMonika Friedl, Leiterin BGM & Care ManagementTel. 071 929 24 06 / monika.friedl@camiontransport.chGesundheitsförderung SchweizThomas Brändli, Projektleiter Kommunikation BGMTel. 079 334 36 62 / thomas.braendli@promotionsante.chOriginal-Content von: Camion Transport AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003246/100920045