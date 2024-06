DJ Sanofi treibt Abspaltung von Consumer Healthcare voran - Zeitung

LONDON (Dow Jones)--Sanofi kommt mit der Abspaltung seines Geschäfts mit Selbstmedikation einem Zeitungsbericht zufolge voran. Das Interesse an der Consumer-Healthcare-Sparte, die in einem möglichen Börsengang mit bis zu 20 Milliarden Euro bewertet werden könnte, sei groß unter Finanzinvestoren, schreibt die Financial Times.

Die Sparte, zu der Marken wie Ibuflam, Mucosolvan und Buscopan gehören, trug zuletzt 10 Prozent zum Umsatz des Gesamtkonzerns bei. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bank of America sowie Rothschild & Co sind laut der Zeitung an der Vorbereitung eines Verkaufs bzw eines potenziellen Börsengangs beteiligt. Dieser soll bis Ende des Jahres erfolgen.

Sanofi reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2024 03:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.