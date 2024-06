Linz (www.anleihencheck.de) - Nach einer schwächeren Phase scheint die Tschechische Krone (CZK) nun ein neues Kursniveau gefunden zu haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Noch Anfang Mai hätten bei EUR/CZK die Werte bis 25,300 gesehen werden können. Die Inflationsrate in Tschechien sei schnell gesunken und die Senkung des Leitzinses durch die Tschechische Nationalbank (CNB) habe diesem Trend entsprochen. Die jüngsten Inflationszahlen vom April hätten jedoch einen Wert von 2,9% gezeigt (erwartet worden sei lediglich 2,3%). Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Notenbank das bisherige Tempo der Zinssenkungen von 0,50% auf 0,25% reduzieren werde. Und das sei im Endeffekt eine gute Nachricht für die tschechische Währung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...