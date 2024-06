Advanced Micro Devices (AMD) hat auf der Computex in Taipeh am Montag die Einführung neuer KI-Prozessoren verkündet. Damit will der Konzern den Wettbewerber Nvidia herausfordern, der am Wochenende ebenfalls die nächste Generation seiner KI-Chips präsentierte. CEO Lisa Su teilte mit, dass der Beschleuniger MI325X im vierten Quartal 2024 verfügbar sein wird. Zudem wurde die Chipserie MI350 für 2025 ...

