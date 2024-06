© Foto: picture alliance / AA | Stringer



Der chinesische E-Fahrzeughersteller hat seine Auslieferungen im Mai stark gesteigert. Ist das der für die am Donnerstag anstehenden Zahlen nötige Rückenwind?Der chinesische E-Fahrzeughersteller Nio steckt in der Krise: Während das Unternehmen damit beschäftigt ist, die kostenintensive Produktion seiner Modelle hochzufahren, tobt im Reich der Mitte ein knallharter Preis- und Verdrängungswettbewerb. Das macht es für Nio schwer, profitabel zu wachsen, weshalb der Fahrzeughersteller anhaltend rote Zahlen schreibt und viel Geld verbrennt. Diese schwierige Ausgangslage bildet auch der Aktienkurs ab: Seit dem Jahreswechsel stehen Verluste von über 40 Prozent auf der Anzeigetafel. Am Donnerstag …