Der Mai war für die TUI-Aktie in Sachen Performance alles andere als ein Wonnemonat. In Zahlen ausgedrückt habe die Papiere des Reiseveranstalters rund 4,5 Prozent verloren. Bereits im April ging es mit 13 Prozent deutlich gen Süden. Nun stellen Anleger zu Recht die Frage: Wie geht es im ersten Sommermonat des Jahres weiter? Historisch betrachtet (10-Jahres-Sicht) dürfte der Juni ebenfalls ein negativer Monat werden. In diesem Zeitraum büßte der Tourismus-Wert im Schnitt um 9,3 Prozent zu. Demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...