Paderborn (ots) -PV-Navi.de bietet eine umfassende Expertise aus hunderten fachlich relevanten On- und Offline-Medien, einschließlich Beratungsangeboten und Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern, Landkreisen, Gemeinden und Stiftungen. Die intuitive Navigation ermöglicht dabei eine schnelle, zielgenaue Suche, die von bundesweiter bis hin zu lokaler Unterstützung reicht. Zusätzlich werden im News-Bereich täglich "um fünf vor zwölf" Nachrichten zu Status Quo, Innovationen, Trends und Herausforderungen in der Photovoltaik präsentiert.PV-Navi glänzt ebenfalls mit seinem Veranstaltungskalender, über den Unternehmen, Kommunen, Vereine, Stiftungen und weitere Organisationen über anstehende PV-Events informieren. Aktuell sind dort rund 500 Veranstaltungen bundesweit eingestellt.Darüber hinaus steht Nutzer'innen auf PV-Navi eine ständig wachsende Photovoltaik-Wissensdatenbank zur Verfügung. Aktuell umfasst diese bereits über 500 Definitionen und Erläuterungen. Alle oder bestimmte Aspekte einer PV-Anlage sowie deren Betrieb lassen sich hierbei in entsprechender Detailtiefe nachschlagen - von der Planung bis zum Einsatz, zu Bauteilen, Mieterstrom, Zweitmarkt, Versicherungs- und Haftungsfragen, Regulatoren und vielem mehr.PV-Navi ist wohl schon jetzt eine der aktuell umfangreichsten Wissensplattformen für Photovoltaik in Deutschland. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt und geht mit ihren schon über 3.000 Verlinkungen zu weiterführenden Informationen weit über die hier hinterlegten Informationen hinaus.Gründer Wolfgang Hentschel ist begeistert über die positive Marktresonanz. Nach Anfrage bei den bundesweit 397 Landkreise und kreisfreien Städten erfolgten erstaunlich viele positive Rückmeldungen inklusive vielfachem Lob, dass dieses als äußerst sinnvoll betrachtete Projekt auf den Weg gebracht wurde.Einige der inzwischen fast 100 Statements sind bei PV-Navi veröffentlicht, darunter von den Städten Trier, Kassel, Münster, Darmstadt, Wittenberg, Gera, Wuppertal, Halberstadt, Heidelberg, Dortmund und vielen weiteren.PV-Navi.de wird vom 19. - 21. Juni 2024 auf der "inter solar" in München, der weltweit führenden Fachmesse für Solarwirtschaft, der breiten Fach-Öffentlichkeit vorgestellt (Halle C5 / Stand 171F - Startup). Der Gründer und Betreiber Wolfgang Hentschel steht auf der "inter solar" für Gespräche und Anfragen persönlich zur Verfügung.Pressekontakt:PV-Navi UG (haftungsbeschränkt)Heiersmauer 19D-33098 PaderbornWolfgang HentschelT: +49-(0)5251-70 90 185E: willkommen@pv-navi.dehttps://pv-navi.deOriginal-Content von: PV-Navi UB (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174977/5792248