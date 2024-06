DAX: Tägliche Prognose vom 03.06.2024 | Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose - Tageseinschätzung für den DAX - DE40

Der DAX ist Freitagmorgen bei 18.451 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX schwankte bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Es stellte sich im Handelsverlauf Vola ein, die den Index zunächst 18.540 Punkte brachte. Diese Bewegung wurde nachfolgend direkt wieder abverkauft. Es stellte sich etwas Schwäche ein, die Bullen konnten den Index bis zum Xetra Schluss wieder moderat aufwärtsschieben. Die Bewegung hat aber nicht gereicht, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Es wurde der dritte Xetra Tagesverlust in dieser Handelswoche ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen zunächst moderat, zum Handelsschluss hin deutlich an. Der Index konnte sich im Zuge dessen wieder über die 18.600 Punkte Marke schieben. Der DAX ging bei 18.637 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.699 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 248 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen und 62 Punkte über dem Tages- Wochenschluss Freitagabend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Die Tageskerzen der letzten Handelstage hatten einen sehr überschaubaren Charakter. Der Index ist im Zuge der Abgaben in den letzten Handelstagen unter die SMA20 (aktuell bei 18.754 Punkten) gerutscht. Es ging im Handel am Freitag der letzten Handelswoche bis an die SMA50 (aktuell bei 18.493 Punkten), die erneut als Support gehalten hat. Von dieser Durchschnittslinie konnte sich der Index wieder moderat aufwärtsschieben. Zum Wochenschluss hin wurde eine größere grüne Tageskerze abgebildet.

Im Tageschart ist die Relevanz und die Bedeutung der SMA50 gut erkennbar. Die Bullen haben zwar die SMA20 aufgegeben, konnten den Index aber an der SMA50 stabilisieren und wieder in Richtung der SMA20 schieben. Wesentlich wird sein, dass es der DAX es schafft, sich wieder per Tagesschluss über die SMA20 zu schieben und auch zu etablieren. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind, würde sich das Chartbild bullisch aufhellen.

Denkbar ist, dass sich in den kommenden Handelstagen durchaus erneute Rücksetzer in Richtung der SMA50 einstellen könnten. Selbst ein Unterschreiten dieser Linie ist möglich, wichtig ist aber, dass der Tagesschluss über der SMA50 formatiert wird. Die letzten Rücksetzer konnte sich alle im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Wird die SMA50 aber auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so würde sich das Tageschart nachhaltig eintrüben. Mit weiteren Abgaben müsste gerechnet werden, insbesondere dann, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

