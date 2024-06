Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), ein Pionier im Bereich der Bodenpflege und Smart Home-Geräte, stößt mit der Markteinführung des FLOOR ONE Stretch S6 in eine neue Ära der Reinigung vor. Dieses Produkt ist mit der HyperStretch-Technologie ausgestattet, die die Reinigungsmöglichkeiten auf ein neues Level bringt und Verbraucher*innen eine noch nie dagewesene Flexibilität bietet.Flexibles Design für unbegrenzte ReinigungDer FLOOR ONE Stretch S6 bricht mit seinem 180°-Flachdesign aus dem Rahmen traditioneller Bodenreiniger aus. Mit Leichtigkeit kann man den Stretch S6 unter Möbeln manövrieren und die staubigen Ecken unter Betten und Sofas erreichen - kein Verrenken oder Ringen mit sperrigem Gerät. Mini-Hilfsräder ermöglichen zudem ein einfaches Handhaben in beide Richtungen.Zusätzlich ermöglicht das 45°-Schwenkdesign eine flexible Bewegung nach links und rechts, selbst im flachliegenden Zustand. Der über dem Bürstenkopf eingebettete Frischwassertank reduziert das Gewicht des Geräts, so werden Reinigungsarbeiten zusätzlich erleichtert. Die innovative 3-Kammer-System zur Schmutzwassertrennung trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft. Es isoliert das Abwasser, um den Motor zu schützen und erhält die volle Reinigungskraft auch dann, wenn das Gerät an sonst schwer zugänglichen Stellen m Einsatz ist.Effektive Selbstreinigung und Schnelltrocknung für optimale HygieneDas innovative FlashDry-Selbstreinigungssystem kombiniert die Selbstreinigung und -trocknung der Bürstenrolle und des kompletten Saugapparats mit nur einem Knopfdruck. Es sorgt somit für ein möglichst saubereres Arbeitsgerät in nur zwei Minuten und spart den Verbraucher*innen somit wertvolle Zeit.Mittels FlashDry wird bei der Selbstreinigung das dafür eingesetzte Wasser konstant auf 70° C erhitzt, um Schmutzpartikel wie Fette, Öle usw. effektiv von der Bürstenrolle sowie der Rohrleitung zu entfernen. Während der Selbstreinigung rotiert die bidirektional Bürste vorwärts und rückwärts, um eine tiefere Reinigung zu ermöglichen. Dadurch wird die Bürste sauberer und bleibt flauschig.Anschließend erfolgt eine versiegelnde Trocknung mit einem 70 °C warmen Luftstrom, bei der überschüssiges Wasser effizient von allen zum Saugeinsatz kommenden Teilen entfernt wird. Die vollständige Trocknung dauert dabei nur fünf Minuten. Gleichzeitig wird so die Entstehung von unangenehmen Gerüchen reduziert.Intelligente Reinigungstechnologie für maximale EffizienzTinecos MHCBS-Technologie sorgt dafür, dass bei der Reinigung des Fußbodens ausschließlich sauberes Wasser zum Einsatz kommt. Tinecos iLoop Smart Sensor erkennt dabei den Grad der Verschmutzung und passt automatisch die Saugleistung und den Wasserfluss an, um eine optimale Reinigung des Bodens zu gewährleisten. Der FLOOR ONE Stretch S6 bietet drei Modi für eine vielseitige Reinigung. Der Automatikmodus ist für eine grundlegende Reinigung, der Max-Modus für starke Verschmutzungen und der Saugmodus ist für das Aufsaugen von Wasser und Verschmutzungen geeignet. Zudem ist kein häufiges Entleeren des Schmutzwassertanks nötig während der Reinigung des gesamten Hauses, durch den 0,72-Liter-Wassertank.Mit der verbesserten Pouch-Batterie hält der Stretch S6 eine Laufzeit von 40 Minuten auch nach mehreren Anwendungen aufrecht und verlängert so effektiv seine Lebensdauer. Die dreiseitige Kantenreinigung ermöglicht eine gründliche Reinigung entlang der Fußleisten, sodass keine Ecke ungereinigt bleibt.Der FLOOR ONE Stretch S6 ist für eine UVP von 599 Euro auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CW1QDRVV) und im offiziellen Tineco Onlineshop (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-stretch-s6-nass-und-trockensauger?utm_source=PR&utm_medium=shopify&utm_campaign=Stretch+S6+launch-DE) erhältlich.Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.tineco.com/.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5792275