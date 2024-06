© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chiang Ying-ying



Nvidia hat am Sonntag seine nächste Generation von Chips für künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt, die das nur wenige Monate zuvor im März angekündigte Vorgängermodell ablösen soll.Nvidia-CEO Jensen Huang kündigte die neue KI-Chiparchitektur mit dem Namen Rubin im Vorfeld der Computex-Technologiekonferenz in Taipeh an. Huang sagte, Nvidia habe sich verpflichtet, neue KI-Chip-Modelle in einem "Ein-Jahres-Rhythmus" zu veröffentlichen. Er kündigte einen Blackwell Ultra-Chip für 2025 und eine Plattform der nächsten Generation namens Rubin für 2026 an. Rubin kommt Monate nach der Ankündigung des kommenden "Blackwell"-Modells im März, das sich noch in der Produktion befindet und …