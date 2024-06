Bitcoin Kurs Prognose: Top-Krypto-Analyst sieht unglaubliches Preisniveau für diesen Zyklus

Auch wenn Bitcoin in den letzten Tagen wieder erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen ist, so scheinen viele Krypto-Experten weiterhin daran zu glauben, dass die kommenden Monate eine äußerst bullische Entwicklung für die größte Kryptowährung der Welt mitbringen werden.

Nun hat sich ein Krypto-Analyst an eine langfristige Bitcoin Prognose gewagt und dabei ein äußerst verlockendes Preisniveau genannt, das seiner Meinung nach bereits im September 2025 erreicht werden kann. So könnte schon im kommenden Jahr die Marke von 150.000 US-Dollar überschritten werden, wenn sich der BTC-Kurs wie erwartet entwickeln wird.

Bitcoin Halving als entscheidender Faktor der Analyse

Der bekannte Krypto-Trader Peter L. Brandt erklärte in einem neuen Post auf seiner Homepage, wie genau sich der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Jahren verhalten hat und wie der vergangene Kurs eine klare Entwicklung für die kommenden Monate anzeigt. Dabei bedient er sich der technischen Kursanalyse, wobei sich der Krypto-Experte hauptsächlich auf die symmetrischen Muster verlässt, die bei der Analyse der vergangenen Bitcoin-Halving-Zyklen entstehen. Denn seiner Meinung nach ist das Bitcoin Halving auch weiterhin - trotz der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt - das wichtigste Ereignis im BTC-Zyklus.

Beim BTC-Halving werden automatisch alle 210.000 BTC-Blöcke - also etwa alle vier Jahre - die Bitcoin Belohnungen für die Miner halbiert. Zuletzt fand dieses Ereignis Ende April statt und reduzierte damals die BTC-Rewards von 6,25 BTC pro Block auf 3,125 BTC.

(Quelle: PeterLBrandt.com)

Seiner Analyse nach (siehe Bild oben) zeigen die historischen Daten, dass das BTC-Halving jedes Mal den Mittelpunkt eines Bullenmarkts dargestellt habe. So erklärte er in seinem Blog-Post, dass die Anzahl der Wochen, die zwischen dem Beginn eines Zyklus und dem Halving-Event liegen, ziemlich genau die gleiche Anzahl der Wochen war, die zwischen dem Halving-Event und dem daraufhin folgenden Hoch folgen.

Sollte Brandt mit dieser Einschätzung recht behalten, so würde dies bedeuten, dass das höchste Hoch im laufenden Zyklus entweder Ende August 2025 oder im daraufhin folgenden September stattfinden wird. Es könnte also noch etwas über ein Jahr dauern, bevor der BTC-Kurs seinen neuesten Höchststand erreichen wird.

25 % Chance, dass BTC-Kurs stagniert

Allerdings erklärt Brandt weiterhin, dass er eine ungefähr 25 % starke Chance sieht, dass Bitcoin bereits jetzt das höchste Hoch im laufenden Zyklus erreicht hatte. Denn bereits am 14. März konnte der BTC-Token auf einen Preis von 73.737,94 US-Dollar steigen und damit zwei Monate nach der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs am US-Börsenmarkt ein neues Allzeithoch erreichen.

Laut Brandt ist keine Analyse-Methode unfehlbar, weshalb Krypto-Anleger unbedingt flexibel reagieren sollten. Eine regelmäßige Beobachtung des BTC-Kurses sei deshalb laut Brandt sinnvoll: Fällt der BTC-Preis nämlich unter 55.000 US-Dollar, könnte dies ein starkes Zeichen dafür sein, dass der aktuelle Zyklus seinen Höchststand bereits erreicht hatte.

Bitcoin bull market continues .. like clockwork

Allerdings steht Brandt mit seiner Analyse nicht alleine da, denn viele weitere Krypto-Analysten sehen ebenfalls äußerst bullische Monate für die größte Kryptowährung der Welt. So erklärte zum Beispiel PlanB - ein Krypto-Experte mit fast 2 Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) -, dass ein Blick auf das Stock-to-Flow-Modell eine ähnliche Entwicklung bestätigt. So geht PlanB davon aus, dass Bitcoin wie bereits in der Vergangenheit schon bald den Modellwert erreicht, obwohl er aktuell etwas hinter den Prognosen hinterherläuft. Allerdings sei dies auch bei den letzten drei BTC-Halvings der Fall gewesen.

Allerdings handelt es sich hierbei um eine langfristige Planung, die eben erst in den kommenden Monaten oder gar Jahren metaphorische Früchte tragen wird. Wer eher kurzfristige Anlagemöglichkeiten sucht, der sollte einen Blick auf noch eher junge Projekte werfen. Gerade der Bereich des Web3-Gamings in Verbindung mit der Blockchain-Technologie könnte in Zukunft noch wichtiger werden.

PlayDoge startet mit unglaublichem Presale-Interesse

Neu und äußerst interessant präsentiert sich PlayDoge ($PLAY) - ein Play-to-Earn-Spiel (P2E), das die klassischen Tamagotchis in einem neuen Gewand und mit frischen Ideen in die heutige Zeit bringen möchte. Dabei setzt das Videospiel ganz klar auf einen Retro-Look aus den 1990er Jahren und verbindet somit moderne Technologien mit der Nostalgie der Vergangenheit.

So wird es nicht nur eine ausgeklügelte App mit verschiedenen Tamagotchi-Tieren geben, sondern auch viele Mini-Spiele für eine langfristige Unterhaltung. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein regelmäßiges (und erfolgreiches) Spielen als Belohnungen den nativen $PLAY-Token auszahlen wird - wer also viel spielt, erhält auch mehr Krypto-Token.

Zudem wurde bereits jetzt im gerade erst gestarteten Vorverkauf ein Staking-Programm implementiert, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 227 % bietet. Grund genug für viele Anleger, bereits jetzt frühzeitig einzusteigen und die ersten Gewinne zu erhalten.

Das Konzept scheint auch voll aufzugehen, denn obwohl PlayDoge erst letzte Woche in den Presale gestartet ist, wurden bereits fast 1,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Es lohnt sich also definitiv, einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen und sich näher mit PlayDoge und dem $PLAY-Token zu beschäftigen. Denn das P2E-Game könnte schon bald den Hype der 1990er-Jahre erneut entfachen!

