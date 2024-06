EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand der Netfonds AG



03.06.2024 / 10:27 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG





Hamburg, 03. Juni 2024 - Nach 20 Jahren Engagement und erfolgreicher Tätigkeit, davon 11 Jahre als Vorstand Versicherungen der Netfonds AG, wird Oliver Kieper das Unternehmen nach Ablauf seiner regulären Amtszeit zum 31. Mai 2024 verlassen.



Diese Entscheidung wurde in bestem Einvernehmen zwischen Oliver Kieper, dem Aufsichtsrat und den Vorstandskollegen getroffen. Mit diesem Schritt wird der Weg für neue Impulse geebnet, die essentiell für die weitere Entwicklung des Versicherungsbereichs und der Netfonds Gruppe als Ganzes sind.



"Wir wünschen Oliver Kieper alles Gute für seine Zukunft und freuen uns darauf, seine weiteren Erfolge zu beobachten. Die von ihm gesetzten Akzente werden unser Unternehmen nachhaltig beeinflussen und uns immer wieder inspirieren", sagt Klaus Schwantge, Aufsichtsratsvorsitzender der Netfonds AG.



"Gemeinsam mit Oliver Kieper wurde die Basis für weiteres Wachstum im Versicherungsbereich geschaffen. Dabei wollen wir den persönlichen Service noch stärker mit den prozessualen und regulatorischen Dienstleistungen über unsere Plattform finfire verknüpfen. Im Namen des gesamten Netfonds-Vorstands danke ich Oliver Kieper für sein großes Engagement in den letzten 20 Jahren und wünsche ihm von Herzen alles Gute für seinen zukünftigen Lebensweg", sagt Martin Steinmeyer.



"Mit Freude und Dankbarkeit blicke ich auf mein Team und 20 erfolgreiche Jahre bei Netfonds zurück. Der Netfonds-Versicherungsbereich gehört heute zu den Top-Dienstleistern unter den Maklerpools. Ich sehe Netfonds für die kommenden Herausforderungen bestens positioniert und wünsche dem Unternehmen und den großartigen Kolleginnen und Kollegen für die Zukunft viel Erfolg und von Herzen alles Gute!", sagt Oliver Kieper.



Seinen Fokus wird Oliver Kieper künftig auf seine Leidenschaft im Vertrieb und der Konzeption betrieblicher Versorgungssysteme legen. An deren Gestaltung hat er unter anderem bereits im Rahmen der Branchenlösung CareFlex Chemie maßgeblich mitgewirkt.



Der Netfonds-Vorstand wird künftig kundenzentrisch aufgestellt sein. Martin Steinmeyer wird als CEO die Ressorts Marketing und Vertrieb, Peer Reichelt als CFO die gruppenweiten Finanzen und Dietgar Völzke als CIO die technische Entwicklung verantworten.



Operativ werden Mathias Horn sowie Dr. Sven Bernigau die Bereichsverantwortlichkeiten von Oliver Kieper übernehmen. Dr. Sven Bernigau verantwortet bereits seit 1,5 Jahren die Prozesse des Netfonds Versicherungsbereichs. Er ist seit rund sechs Jahren für Netfonds tätig und war zuvor Prokurist bei KPMG AG. Erst im Dezember 2023 verstärkte sich Netfonds mit Mathias Horn. Der studierte Diplom-Betriebswirt (BA), Fachrichtung Versicherung, verfügt über eine mehr als 30 jährige Versicherungsexpertise im Vertrieb und Produktservice in leitenden Funktionen. Beide sind Prokuristen der Netfonds AG und Vorstände der Netfonds-Tochter NVS Netfonds Versicherungsservice AG.



---



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



03.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

