FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bedingungen im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands haben sich im Mai weiter stabilisiert. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 45,4 von 42,5 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 45,4 ermittelt worden, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Endlich sieht man Licht am Ende des Tunnels", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Nachdem sich das globale Umfeld im verarbeitenden Gewerbe in den letzten Monaten schon aufgehellt hatte, scheint der Funke nun allmählich auch auf die deutschen Hersteller überzuspringen. So hat der Index Produktion im Mai einen kräftigen Satz in Richtung der 50-Punkte-Schwelle gemacht und signalisiert, dass die Unternehmen ihre Fertigung im Durchschnitt kaum noch reduziert haben."

June 03, 2024 04:07 ET (08:07 GMT)

