DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 BVXB US4655621062 03.06.2024 HZE/EOT
PCCW LTD ADR/10 HD-,25 TH3C US70454G2075 03.06.2024 HZE/EOT
SOLVAY S.A. UNSP.ADR/1/10 SOL0 US8344374025 03.06.2024 HZE/EOT
WYNN MACAU LTD ADR/10 8WY0 US98313R1068 03.06.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 BVXB US4655621062 03.06.2024 HZE/EOT
PCCW LTD ADR/10 HD-,25 TH3C US70454G2075 03.06.2024 HZE/EOT
SOLVAY S.A. UNSP.ADR/1/10 SOL0 US8344374025 03.06.2024 HZE/EOT
WYNN MACAU LTD ADR/10 8WY0 US98313R1068 03.06.2024 HZE/EOT