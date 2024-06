DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 BVXB US4655621062 03.06.2024 HZE/EOT

PCCW LTD ADR/10 HD-,25 TH3C US70454G2075 03.06.2024 HZE/EOT

SOLVAY S.A. UNSP.ADR/1/10 SOL0 US8344374025 03.06.2024 HZE/EOT

WYNN MACAU LTD ADR/10 8WY0 US98313R1068 03.06.2024 HZE/EOT

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken