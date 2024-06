Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag wurde der seitens der US-Notenbank (FED) präferierte PCE-Deflator veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Vergleich zum Vorjahresmonat habe das Inflationsmaß im April einen Anstieg von 2,7% verzeichnet. Damit liege der Index, welcher die persönlichen Konsumausgaben der US-Bürger spiegele, auf unverändertem Niveau zum Vormonat. Während man in Amerika seitens der FED eine erste Zinssenkung erst im November antizipiere, bleibe man in Europa ungeachtet der jüngst veröffentlichten Inflationsdaten dem Konsens einer ersten Zinssenkung diesen Donnerstag treu. In Europa sei die Inflationsrate im Mai unerwartet auf das Niveau von 2,6% gestiegen. Selbst die Kerninflation, welche schwankungsanfällige Güter nicht berücksichtige, sei auf 2,9% gestiegen. (03.06.2024/alc/a/a) ...

