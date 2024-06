Die Inflation in der Türkei hat sich im Mai weiter verstärkt. Zum Wochenauftakt wurde bekannt, dass die Verbraucherpreise in der Türkei im Mai um 75,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Diese Entwicklung hat sich zudem unmittelbar auf das Währungspaar Euro/Türkische Lira ausgewirkt. Der Anstieg der Verbraucherpreise um über 75 Prozent markiert die höchste Inflationsrate in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...