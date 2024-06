DJ Verbände: Europawahl stellt Weichen zu Wirtschaftsthemen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben für die Europawahl ein Umsteuern in der europäischen Wirtschaftspolitik verlangt. "Wir brauchen eine EU-Politik, die es den Unternehmen und Beschäftigten europaweit ermöglicht, ihre Potenziale voll auszuschöpfen", erklärten sie in einem gemeinsamen Appell zu der Wahl am 9. Juni. "Dazu gehört eine Schubumkehr bei bürokratischen Belastungen. Nur so können wir unseren Beitrag zu den europäischen Transformationsprozessen und für eine gute und generationengerechte Zukunft Europas leisten", betonten die Verbände, wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) mitteilte.

Die Wahlentscheidung sei daher "eine Entscheidung über die Weichenstellungen der künftigen europäischen Politik bei den wirtschaftlichen Kernthemen". Nötig seien weniger Bürokratie, ein global wettbewerbsfähiger Wirtschaftsraum, der auf Innovationskraft setze, Binnenmarkt und Freihandel für Wertschöpfung und Wohlstand in Europa, Integration und Vielfalt sowie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. "Der 9. Juni muss den Grundstein für eine zukunftsfähige EU in diesen neuen Zeiten legen", forderte die Wirtschaft. Notwendig sei eine Politik, die fest zu diesen Werten stehe und einen klaren Fahrplan habe, diese Ziele zu erreichen.

