Vaduz (ots) -Die 17. Ausgabe des Businesstags für Frauen findet am 22. Oktober 2024 in Vaduz statt. Hochkarätige Referentinnen wie Geschäftsfrau Nadja Swarovski, Jungunternehmerin Yaël Meier, KI-Expertin Dorothea Baur sind vertreten sowie wie die lokalen Unternehmerinnen Cornelia Wolf, Noelle Sele und Rennfahrerin Fabienne Wohlwend.Der Businesstag für Frauen bietet erneut hochkarätige Referentinnen, interessante Workshops und attraktive Networking-Plattformen. Nach der Begrüssung durch Gesellschaftsminister Manuel Frick spricht Geschäftsfrau Nadja Swarovski über ihren persönlichen Werdegang. Nadja Swarovski war das erste weibliche Vorstandsmitglied von Swarovski, das 1895 von ihrem Ururgrossvater Daniel Swarovski gegründet wurde. Sie leitete unter anderem die Luxusmarken für Modeschmuck und Beleuchtung und war während elf Jahren Mitglied der Geschäftsleitung von Swarovski in der Schweiz und in Österreich. Darüber hinaus gründete und leitete sie die Swarovski Foundation. Aktuell ist sie Managing Partner der Investmentfirma Pegasus Private Capital LLP.Junge Fachkräfte gewinnenAnschliessend spricht eine der bekanntesten Jungunternehmerinnen der Schweiz. Yaël Meier ist Mitgründerin von ZEAM. Die 23-Jährige gründete 2020 gemeinsam mit ihrem Lebenspartner die Werbe- und Beratungsagentur für die Generation Z im DACH-Raum und berät mit einem 30-köpfigen Team Unternehmen wie Porsche, Migros oder Allianz. Die Autorin des Bestseller-Buches "Gen Z" wird über die Ansprüche junger Fachkräfte an ihre Arbeitgeber berichten.Vor der Pause diskutieren zwei lokale Unternehmerinnen über die Herausforderungen auf dem Weg in die Selbständigkeit. Cornelia Wolf gründete den Hoi-Laden in Vaduz und führt die Boutique mit regionalen und nachhaltig produzierten Souvenirs und Geschenksartikeln. Noelle Sele leitet seit rund einem Jahr das erste vegetarisch-vegane Restaurant im Kloster St. Elisabeth in Schaan.Künstliche Intelligenz und MotorsportIm zweiten Teil der Veranstaltung beleuchtet die KI-Expertin Dorothea Baur die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf ethische Aspekte rund um Gleichstellung und Chancengleichheit. Sie ist selbständige Beraterin für Ethik, Nachhaltigkeit und Verantwortung in Technologiethemen und bekannt dafür, komplexe Sachverhalte anschaulich und lebendig vermitteln zu können.Einen rasanten Aufstieg hat Rennfahrerin Fabienne Wohlwend erlebt. Die Liechtensteinerin war 2017 die erste Frau, die in der Geschichte der Ferrari-Challenge ein Rennen gewinnen konnte. Ihre bisherigen Erfolge umfassen Siege, Podiumsplätze und bemerkenswerte Platzierungen auf renommierten Strecken wie dem Nürburgring. Sie begeistert sich seit ihrer Kindheit für den Motorsport und wagte nach beruflichen Anfängen im Bankwesen den mutigen Schritt, um sich ganz dem Rennsport zu widmen. Heute hat sich einen festen Platz in der Motorsportwelt gesichert.Verleihung des LLB-Businesstag-AwardsZum Abschluss der Tagung wird zum achten Mal der LLB-Businesstag-Award verliehen. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an eine Frau aus dem handwerklichen oder technischen Bereich. Angesprochen sind Frauen, die eine leitende Funktion in einem handwerklichen oder technischen Bereich ausüben. Vorschläge können noch bis zum 25. Juni per Mail an info@businesstag.li eingereicht werden.Der Businesstag für Frauen ist der zentrale Treffpunkt für berufstätige Frauen und vermittelt konkrete Erfolgsrezepte und persönliche Rollenvorbilder. Die Veranstaltung vernetzt jeweils mehrere hundert Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum und wird umrahmt von informativen Workshops zu Themen wie Netzwerken, Self-Leadership, Elektromobilität und Künstlicher Intelligenz. Durch das Patronat der Regierung leistet sie einen aktiven Beitrag zur Vernetzung von berufstätigen Frauen. Die Veranstaltung wird auch von zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt.Informationen und Anmeldungen unter www.businesstag.li