Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Zum Monatsanfang fließt frisches Geld in den Aktienmarkt und das sorgt in Kombination mit einem fulminanten Turnaround an der Wall Street in der letzten Handelsstunde am Freitag für einen starken Handelsauftakt heute Morgen auch in Frankfurt. Vergessen ist damit das nun bereits mehrmalige, allerdings nur kurzzeitige Abtauchen des Deutschen Aktienindex unter die Unterstützung am früheren Allzeithoch bei 18.570 Punkten. Solange der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...