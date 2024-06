EQS-Media / 03.06.2024 / 11:10 CET/CEST

Ultraschall-Distanzmessung, LiDAR, Drucksensorik, Gestenerkennung Dortmund, 3. Juni 2024: Elmos präsentiert vom 11. bis 13. Juni in Halle 1, Stand 443 innovative Sensor-IC-Lösungen für Automobil- und Industrieapplikationen auf der Sensor+Test, der internationalen Leitmesse für Sensorik, Mess- und Prüftechnik. Die Mobilität der Zukunft wird für die Messebesucher an zahlreichen Demonstratoren erlebbar. Elmos als führender Anbieter von Ultraschall ICs für Parkassistenzsysteme präsentiert Lösungen zur zuverlässigen Objekt- und Umgebungserkennung für mehr Fahrsicherheit. Ultraschall: In einem Parkassistenzsystem gewährleisten Elmos Ultraschall ICs, unabhängig von Lichtverhältnissen und Materialien, sicheres und unfallfreies Einparken dank störungssicherer, präziser und zuverlässiger Umfelderfassung und Distanzmessung. Für Industrieanwendungen ermöglichen Elmos Ultraschall ICs akkurate Durchflussmessungen. LiDAR: Elmos Laser Driver und SPAD Imager bilden ein perfektes Produktpaar für ein leistungsstarkes und zuverlässiges Solid State LiDAR-System - eine verlässliche und kosteneffiziente Lösung für intelligente Nahfelderfassung mit der neuen kompakten Elmos LiDAR Cam. Drucksensorik mit SSP ICs: Höhere Präzision und Flexibilität mit Brake-by-Wire-Systemen - gegenüber herkömmlichen Systemen bietet die Elmos-Lösung mit Drucksensor ICs bessere Kontrolle und schnellere Reaktionszeit sowie eine individuelle Anpassung des Bremsverhaltens. Gestenerkennung mit ToF und HALIOS®: Unsere innovative Sensorfusion ermöglicht die vollständige berührungslose Bedienung von beispielsweise Displays oder Türen, indem sie die Erfassung von statischen und dynamischen Gesten kombiniert. Weitere Informationen über Elmos Produkte werden zusätzlich in einem virtuellen Showroom präsentiert: Virtual Booth - Elmos Semiconductor SE Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations, Public Relations & ESG

Tel: +49-231-7549-7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

