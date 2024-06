EQS-Ad-hoc: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Personalie

ABOUT YOU Holding SE: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden



03.06.2024 / 11:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 3. Juni 2024 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Sebastian Klauke, hat heute gegenüber dem Vorstand erklärt, sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats spätestens zum 30. April 2025 niederzulegen. Der genaue Zeitpunkt des Ausscheidens steht noch nicht fest. Die Niederlegung erfolgt im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung der Otto Gruppe als dem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird sich zu gegebener Zeit mit der Nachfolge von Herrn Klauke befassen und die Öffentlichkeit entsprechend hierüber informieren.



Mitteilende Person:

Malte Krohn

Head of Corporate Office (extern)



Kontakt für Investoren und Analysten:

Frank Böhme

Head of Investor Relations & Communications

ir@aboutyou.com



Pressekontakt:

Laila Helmy

Head of Corporate Communications

presse@aboutyou.com



Ende der Insiderinformation



03.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com