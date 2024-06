Die TUI-Aktie steht vor wichtigen Veränderungen. Am 5. Juni überprüft die Deutsche Börse die Indizes der DAX-Familie. Diese Anpassungen treten am 24. Juni 2024 in Kraft und betreffen neben TUI auch Aktien wie Rational, Traton und Morphosys. Finanztreff.de beleuchtet die Details.Die TUI-Aktie soll im MDAX aufgenommen werden und in den Prime Standard der Frankfurter Börse zurückkehren. Der letzte Handelstag ...

