© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi



In der vergangenen Handelswoche konnte die BioNTech-Aktie aufholen. Positive Studiendaten könnten auch in der neuen Woche beflügeln. Die Biotechnologie-Unternehmen BioNTech und Genmab haben am Wochenende Ergebnisse aus einer Phase-2-Studie zur Untersuchung von Acasunlimab als alleinige Therapie und in Kombination mit Pembrolizumab zur Behandlung von metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs vorgestellt. Die Studie umfasste 113 Teilnehmer, aufgeteilt in drei Gruppen. Nach Angaben der Unternehmen, die auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology präsentiert wurden, zeigte der Studienarm mit der Kombinationstherapie, die alle sechs Wochen verabreicht wurde, eine …