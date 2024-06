Meme Coins: Diese Coins könnten selbst Dogwifhat und Pepe übertreffen

Gerade der Meme-Coin-Markt gilt als äußerst volatil und schnelllebig. So ist es gerade für Anleger, die nicht regelmäßig den Markt verfolgen können, äußerst schwierig, die Zeichen der Zeit zu deuten und so erfolgreiche Projekte zu identifizieren. Zuletzt konnten zum Beispiel der PEPE-Token und Dogwifhat ($WIF) auf sich aufmerksam machen, die aktuell auf Platz 3 und 4 des Meme-Coin-Rankings hinter Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) liegen.

So konnte vor allem der Meme-Coin-Bereich rasante Kursanstiege verzeichnen, die allerdings auch mit gewissen Risiken verbunden sind. Trotzdem kann es äußerst lukrativ sein, frühzeitig in ein Meme-Coin-Projekt zu investieren und so unglaubliche Gewinne zu erhalten. Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf drei vielversprechende Projekte, die mit einem hohen Potenzial locken.

#1 - PlayDoge ($PLAY)

Wer erinnert sich noch an die unglaublich beliebten Tamagotchis aus den 1990er Jahren? Die digitalen Haustiere sind jetzt erneut im Trend und kombinieren liebliche Retro-Pixel-Grafik mit modernen Web3-Technologien. Genau das bietet nämlich PlayDoge ($PLAY) - ein Play-to-Earn-Videospiel (P2E), das Nutzer gleich auf mehreren Ebenen für einen Einsatz der $PLAY-Token belohnt.

So gibt es einerseits die Möglichkeit, einfach über das Spielen in der offiziellen App die nativen $PLAY-Token zu erhalten. Hier wird PlayDoge gleich mehrere verschiedene Mini-Spiele anbieten, die für eine kurzweilige Unterhaltung sorgen sollen. Gleichzeitig sollen diese Mini-Games auch einen positiven Einfluss auf das eigene Tamagotchi haben.

Darüber hinaus wurde bereits jetzt im Vorverkauf ein Staking-Programm implementiert, das frühzeitigen Investoren eine hohe Rendite verspricht. So liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) derzeit bei satten 227 %. Zudem soll der $PLAY-Token später zusätzliche Funktionen und Zugang zu besonderen Features freischalten können. Wer also das Retro-Feeling der 1990er Jahre nicht missen möchte, der bekommt mit PlayDoge eine Reihe an unterschiedlichen Herausforderungen geboten.

Das Konzept hinter PlayDoge scheint voll aufzugehen, denn obwohl der laufende Presale erst wenige Tage alt ist, konnten schon jetzt fast 1,5 Millionen US-Dollar an Kapital eingenommen werden. Wer also selbst in PlayDoge und den $PLAY-Token investieren möchte, der kann diesen aktuell zu einem noch äußerst günstigen Preis von 0,00502 US-Dollar kaufen. Doch Achtung: Dieser Preis erhöht sich bereits im Vorverkauf automatisch, sobald einer der Meilensteine erreicht wurde.

#2 - Sealana ($SEAL)

Gerade Solana-Meme-Coins konnten sich in den letzten Monaten häufig zu einem vollen Erfolg entwickeln - allen voran sind hier Token wie Dogwifhat, Bonk oder BOOK OF MEME zu nennen, die gerade frühzeitigen Investoren unglaubliche Renditen bescheren konnten. Auch Sealana ($SEAL) möchte genau in diese Sparte gehen und als Solana-Meme-Coin "das nächste große Ding" werden.

Genau darum dreht sich übrigens auch die Hintergrundgeschichte: Die namensgebende Robbe (englisch: Seal) orientiert sich rein optisch stark an dem populären World-of-Warcraft-Nerd aus der TV-Serie South Park und ist derzeit auf der Suche nach dem nächsten großen Meme-Coin im Solana-Ökosystem. Bei dieser Suche vergisst die Robbe alle wichtigen Dinge um sich herum, denn nur der nächste große Solana-Meme-Coin zählt.

Bout to drop a bunker buster on these durka durkas freedom!



So orientiert sich auch die Social-Media-Kampagne stark an dem etwas düsteren und derben Humor von South Park - und scheint damit voll und ganz den Nerv der heutigen Zeit zu treffen. So verkauft sich der $SEAL-Token im laufenden ICO (Initial Coin Offering) äußerst gut - und das zu einem günstigen Preis von gerade einmal 0,022 US-Dollar. Wer ebenfalls auf der Suche nach dem nächsten großen Solana-Meme-Coin ist, der könnte hier mit etwas Glück also fündig werden.

#3 - WienerAI ($WEI)

Auch der Meme-Coin WienerAI ($WEI) schafft es, sich von der Konkurrenz durch innovative Ideen und Technologien abzuheben und damit ein Kandidat auf unserer Liste der Coins zu werden, die in Zukunft sogar Dogwifhat und Pepe übertreffen könnten. Doch was ist das Ungewöhnliche an WienerAI?

Der Fokus der Kryptowährung liegt zwar äußerlich auf dem leicht chaotisch-verrückten Dackel, der als namensgebendes Maskottchen fungiert. Doch auch aus technischer Sicht punktet das WienerAI-Projekt: Ein KI-Trading-Bot wurde bereits für Anleger implementiert. Dieser Bot soll mit Hilfe der künstlichen Intelligenz (KI) dafür sorgen, dass alle Fragen der Anleger rund um das Thema Krypto, Blockchain oder Investition ausführlich und vor allem richtig beantwortet werden. Hierfür greift der KI-Bot auf das geballte und gesammelte Wissen des Internets zurück und durchforstet die besten Quellen, um die Fragen der Nutzer zu beantworten.

Auch WienerAI bietet bereits im laufenden Presale die Möglichkeit, ein Staking-Programm zu nutzen und so die frühzeitigen $WEI-Token für sich arbeiten zu lassen. Derzeit bietet das Staking eine jährliche Rendite von satten 261 % - und das bei einem $WEI-Preis von günstigen 0,000713 US-Dollar.

Dass der Meme-Coin ebenfalls bei Anlegern bereits gut ankommt, verrät ein Blick auf das gesammelte Kapital: Bereits über 4 Millionen US-Dollar wurden von verschiedenen Anlegern in das Projekt investiert. Es besteht also die realistische Möglichkeit, dass nach dem offiziellen Launch des $WEI-Tokens sogar eine 10-fache Kurssteigerung stattfinden wird.

