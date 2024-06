Bereits in den frühen Morgenstunden ist die Aktie von GameStop auf der Handelsplattform Tradegate um rund 75 Prozent angesprungen. Grund für die erneute Kurs-Ekstase war ein Investment von Keith Gill, der im Jahr 2021 den ersten Hype um das Papier ausgelöst hatte. Steigt GameStop weiter an, könnte er sogar zum Meme-Stock-Milliardär werden.Die GameStop-Aktie hat sich am Vormittag zwischenzeitlich schon verdoppelt. Derzeit notiert sie vorbörslich bei etwa 44 Dollar und damit knapp 90 Prozent über ...

