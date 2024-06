Chord Energy Corp. und Enerplus Corp. gaben am Wochenede den Abschluss ihres zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschlusses bekannt. Das Arrangement wurde am 14. Mai 2024 von den Aktionären von Chord und am 24. Mai 2024 von den Aktionären von Enerplus genehmigt und erhielt am 28. Mai 2024 die Genehmigung des Court of King's Bench of Alberta.



Gemäß dem Arrangement Agreement vom 21. Februar 2024 zwischen Chord, Enerplus und Spark Acquisition ULC wurde bei Abschluss jede Stammaktie von Enerplus gegen 0,10125 Stammaktien von Chord und 1,84 $ in bar getauscht. Infolgedessen hat Chord im Rahmen des Arrangements rund 20,7 Millionen Stammaktien ausgegeben, die zum Handel an der NASDAQ zugelassen sind. Mit dem Abschluss des Arrangements werden die Stammaktien von Enerplus nun nicht mehr an der New York Stock Exchange gehandelt und werden voraussichtlich nach Börsenschluss am 3. Juni 2024 von der Toronto Stock Exchange genommen.



Chord Energy Corp. ist eigenen Angaben nach ein unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen mit hochwertigen, nachhaltigen und langlebigen Vermögenswerten im Williston Basin. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine strikte Kapitaldisziplin und die Generierung von freiem Cashflow durch einen effizienten, sicheren und verantwortungsbewussten Betrieb zur Erschließung seiner unkonventionellen ölreichen Onshore-Ressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



