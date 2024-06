Die rasante Verbreitung von KI-Anwendungen treibt den Bedarf an Rechenleistung und Speicherkapazität in die Höhe. Unternehmen, Privatpersonen und Behörden benötigen sichere Rechenzentren, um die riesigen Datenmengen effizient zu verarbeiten und zu speichern. In diesem Bereich eröffnen sich attraktive Anlagechancen für Unternehmen, die zur Effizienz von Rechenzentren beitragen. Rechenzentren sind unverzichtbar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...