Paris (www.anleihencheck.de) - Vergangenen Dienstag kletterte der NASDAQ-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Getrieben von einem starken Quartalsbericht des Chip-Konzerns NVIDIA und der anhaltenden KI-Euphorie habe sich die Rally in New York fortgesetzt. Während das amerikanische Technologiebarometer damit einen neuen Rekord habe markieren können, würden die deutschen Tech-Unternehmen im TecDAX ihren US-Pendants weiter hinterherhinken. ...

