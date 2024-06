Der nordirische ÖPNV-Betreiber Translink erhält dieser Tage die ersten von insgesamt hundert Elektrobussen, die er beim ebenfalls nordirischen Unternehmen Wrightbus bestellt hat. Tausende von Fahrgästen sollen dadurch in Kürze in den Genuss von CO2-freien Reisen kommen und ein neues Fahrerlebnis genießen. Zunächst werden 40 Busse für Ulsterbus ausgeliefert, die in Derry-Londonderry, Limavady, Strabane, Coleraine und Portadown zum Einsatz kommen sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...