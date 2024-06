Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 24/24Donnerstag, 13.06.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.05 ZDF Magazin Royale(vom 9.6.2024)Deutschland 202423.35 Game Two #337Videospielmagazin0.05 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi SchmittGäste: Überraschung für Sophie und Tommi(von 22.15 Uhr)Deutschland 20240.55 MAITHINK X - Die ShowKopfball - Hirnschäden durch (Kinder-) Fußball!Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim1.25 ExitLazarusNorwegische Dramaserie2.05 ExitWilliam von ArabienNorwegische Dramaserie2.40 ExitFamily firstNorwegische Dramaserie3.15 ExitTeam play and Shadow playNorwegische Dramaserie3.45 ExitAbenteuer und ExzessNorwegische Dramaserie4.15 ExitRückkehr zur RealitätNorwegische Dramaserie4.55 ExitWenn die Welt verschwindetNorwegische Dramaserie5.30 neoriginalIch dich auch!Der PfeilComedyserie5.50 neoriginal-6.15 Ich dich auch!Der KnubbelComedyserie(Die Sendung "heute-show präsentiert: Till to go" entfällt.)Woche 25/24Dienstag, 18.06.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.45 The ClubDer Jetzt-oder-nie ClubBelgische DramedyDeutschlandpremiere0.15 The ClubDer Pick-up ClubBelgische DramedyDeutschlandpremiere0.45 The ClubDer Geburtstagskarten ClubBelgische DramedyDeutschlandpremiere1.10 The ClubDer Baby Bingo ClubBelgische DramedyDeutschlandpremiere1.40 The ClubDer Fight ClubBelgische DramedyDeutschlandpremiere2.10 The ClubDer Go to Hell ClubBelgische DramedyDeutschlandpremiere2.40 The ClubDer Club, zu dem du gehörstBelgische DramedyDeutschlandpremiere3.15 Silent WitnessEiner von uns (1)(vom 13.3.2017)4.05 Silent WitnessEiner von uns (2)(vom 13.3.2017)4.55 Frag den LeschWenn sich Naturgesetze ändern(vom 1.2.2021)5.10 Terra XUnser grüner PlanetWüstenFilm von Paul Williams(vom 31.7.2022)Deutschland 20225.55 Terra X-6.40 Unser grüner PlanetWasserFilm von Peter Bassett(vom 31.7.2022)Deutschland 2022Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5792438