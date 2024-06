Schwalbach (ots) -Alexander Wagner ist der Gründer und Geschäftsführer von BAW - Bauelemente Alexander Wagner. Das Unternehmen bietet eine breite Palette hochmoderner Produkte aus den Bereichen Türen, Fenster, Rollläden, Garagentore, Insektenschutzgitter und Terrassenüberdachungen an. Darüber hinaus steht er seinen Kunden mit einer umfassenden Beratung zur Verfügung. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Haustüren und Fensterelemente des Unternehmens, die unter anderem auch in Neubauten zum Einsatz kommen.Jeder, der sein eigenes Haus baut oder saniert, steht vor der Herausforderung, die passenden Türen und Fenster zu finden. Dabei gibt es mehr zu beachten, als es auf den ersten Blick scheinen mag, denn moderne Türen und Fenster müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen. Sie dienen nicht nur der Belichtung, dem Zugang und der Belüftung von Gebäuden, sondern sollen auch vor Kälte, Hitze, Lärm und Einbruch schützen. Außerdem sollen sie dabei helfen, Energie zu sparen - und das alles über einen langen Zeitraum. "Es liegt auf der Hand, dass diese unterschiedlichen Anforderungen nur mit einer genauen Planung und einer fachgerechten Ausführung zufriedenstellend erfüllt werden können", erklärt Alexander Wagner, Gründer und Geschäftsführer von BAW - Bauelemente Alexander Wagner. "Das gilt bei der Sanierung im Bestand, vor allem jedoch beim Neubau von Gebäuden.""Wir unterstützen Kunden durch unsere spezifischen Fachkenntnisse in der Auswahl der für sie idealen Türen und Fenster." Kunden erhalten bei BAW von der umfassenden Beratung, präzisen Vermessung und kostenlosen Angebotserstellung bis hin zur professionellen Montage alles aus einer Hand. Um sicherzustellen, dass jeder Kunde die bestmögliche Lösung für sein Bauprojekt erhält, arbeitet das Unternehmen mit renommierten Marken wie Pirnar für Haustüren und Schüco für Fensterelemente zusammen, die für ihre hochwertigen Lösungen bekannt sind. Mit mehr als 13 Jahren Branchenerfahrung in den Bereichen Türen, Fenster, Rollläden, Garagentore, Insektenschutzgitter und Terrassenüberdachungen hebt sich BAW - Bauelemente Alexander Wagner - seit vielen Jahren als professioneller Ansprechpartner für Bauherren hervor, die auf der Suche nach den passenden Haustüren und Fensterelementen für ihren Neubau sind. Dafür sprechen auch die durchweg erstklassigen Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Google.Hochmodern und widerstandsfähig: Haustüren von PirnarIm Sortiment von BAW - Bauelemente Alexander Wagner finden sich ausschließlich hochmoderne Produkte namhafter Hersteller, die durch ihre Qualität und Langlebigkeit überzeugen. Das gilt selbstverständlich auch für die Haustüren und Fensterelemente des Unternehmens, die in Neubauten zum Einsatz kommen. Die Bauelemente sollen nicht nur perfekt ihre Anforderungen erfüllen, sondern den Kunden auch möglichst lange Freude machen. Außerdem legt Alexander Wagner großen Wert darauf, dass die Produkte technologisch auf dem neuesten Stand sind.Die Haustüren von Pirnar, die BAW - Bauelemente Alexander Wagner anbietet, beeindrucken unter anderem durch ihre innovativen Formen und vielfältigen Oberflächenstrukturen. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre vollständige Flachbündigkeit aus. Dank der bis zu vierfachen Verglasung sind den Mustern und Texturen keine Grenzen gesetzt. Dabei sind die Türen von Pirnar in verschiedenen Serien erhältlich. "Die Optimum-Serie bietet elegante Modelle mit einer wetterbeständigen CarbonCore-Konstruktion aus Carbonfasern, die sie widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungsverhältnisse machen", berichtet Alexander Wagner. "In der Premium-Serie finden Bauherren eine reiche Auswahl an hochwertigen Haustüren für alle architektonischen Stile, die sich durch neueste Technologien, ein modernes Design und einzigartige Dekorationen auszeichnen. Die Ultimum-Serie bietet innovative Modelle aus Holz und Aluminium mit klaren Oberflächen, elegantem Design und vielfältigen Zusatzausstattungen. Um die passende Tür von Pirnar zu finden, steht den Kunden auf unserer Webseite ein Konfigurator zur Verfügung, mit dem sie ihre individuelle Haustür von Pirnar konfigurieren können. Darüber hinaus stehen wir ihnen selbstverständlich jederzeit in allen Fragen zur Verfügung."Ästhetisch und hochwertig: Fensterelemente von SchücoIn puncto Fenster bietet BAW - Bauelemente Alexander Wagner Fensterelemente von Schüco aus Aluminium und Kunststoff an. Durch modernste Fertigungstechnologien werden glatte Fensterecken ermöglicht, was nicht nur die Reinigung erleichtert, sondern auch die Ästhetik verbessert. Insbesondere Zweikammerverglasungen eignen sich hervorragend für Passiv- und Energiesparhäuser. Dank spezieller Profile von Schüco können ästhetische Glasleisten verwendet werden, während tief eingesetzte Glaspakete die Wasserkondensation reduzieren.Kunden von BAW - Bauelemente Alexander Wagner profitieren neben hochmodernen Haustüren und Fensterelementen auch von einer umfassenden Beratung und einem exzellenten Kundenservice. Das positive Feedback, welches das Team immer wieder erhält, spricht dabei für sich. Besonders geschätzt werden die Beratung, die Arbeitsqualität und die Zuverlässigkeit von Alexander Wagner und seinem Team. Auch die Sauberkeit, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Erreichbarkeit werden immer wieder lobend erwähnt. "Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität", betont Alexander Wagner. "Gerne stehen wir ihnen zur Verfügung, um ihnen dabei zu helfen, die optimalen Türen und Fenster für ihre Bedürfnisse zu finden. 