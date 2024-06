© Foto: wasi1370 auf Pixabay



Die Organisation OPEC+ hat sich am Sonntag darauf geeinigt, die tiefgreifenden Ölförderkürzungen bis ins Jahr 2025 zu verlängern.Ziel dieser Entscheidung sei es, Stabilität in einem Markt zu gewährleisten, der durch schwache Nachfrage, hohe Zinssätze und die zunehmende US-Ölproduktion herausgefordert wird. Die Brent-Rohölpreise, die zuletzt nahe 80 US-Dollar pro Barrel lagen, erreichen nicht das Niveau, das viele OPEC+-Länder für einen ausgeglichenen Haushalt benötigen. Insbesondere in China, dem größten Ölimporteur der Welt, hemmt das langsame Nachfragewachstum die Preisentwicklung, was durch steigende Ölvorräte in den Industrieländern weiter belastet wird. Die Mitglieder der OPEC+ haben …