AMD mit Jagd auf NVIDIA

Künstliche Intelligenz als Priorität. Mit einer neuen Generation von Spezialprozessoren im Bereich der künstlichen Intelligenz plant das US-amerikanische Halbleiterunternehmen AMD dem Weltmarktführer NVIDIA Marktanteile streitig zu machen.



Am Montag auf der größten IT-Messe Asiens, der "Computex", präsentierte AMD-Chefin Lisa Su den neuen Spezialchip "MI325X". Laut eigenen Angaben ist der Ausbau neuer Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz oberste Priorität. Aufgrund des boomenden Marktes kann in der Folge mit jährlich neuen Chip-Generationen gerechnet werden. Mit diesem Ansatz verfolgt AMD den Weltmarkführer NVIDIA, der ebenfalls zuvor ankündigte, Produktionszyklen neuer KI-Hochleistungschips auf zwölf Monate zu verkürzen. Rechenintensive KI-Programme wie Chat-GPT befeuern den Bedarf an Chips, weshalb sich der Aktienkurs von AMD seit Anfang 2023 mehr als verdoppelte. Für das laufende Jahr plant das Halbleiterunternehmen einen Umsatz im Bereich von vier Milliarden Dollar allein mit der KI-Chipsparte.









Quelle: HSBC