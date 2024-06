Rheinmetall hat am Montag Expansionspläne in Litauen bekanntgegeben. Das Unternehmen investiert mehr als 180 Millionen Euro in den Bau einer neuen Munitionsfabrik zur Produktion von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen. An der Börse kommen die Nachrichten gut an. Damit setzt der deutsche Rüstungskonzern einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Position in der europäischen Verteidigungsindustrie. ...

